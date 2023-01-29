Не зможе замінити: Путін знищив енергетичний ринок РФ в Європі менш ніж за 50 тижнів

Січень, 29 в 18:58

Російська Федерація майже 50 років будувала свій енергетичний ринок в Європі, а диктатор Володимир Путін знищив його менш ніж за 50 тижнів.

Знайти заміну буде практично неможливо. За даними видання Bloomberg, повномасштабна війна проти України коштувала Росії європейського енергетичного ринку.

Зважаючи на те, що Росія частково знайшла альтернативні ринки для сирої нафти, здебільшого в Індії, перехід на продаж продуктів перероблювання та природного газу триватиме роки та коштуватиме величезних витрат. Це якщо взагалі можливо створити ринки, коли світ відмовляється від викопного палива, зазначають журналісти.

Зараз дивляться

Залишається ймовірність, що Росія зможе врятувати певні енергетичні відносини з Європою після закінчення війни проти України. Проте малоймовірно, що країни ЄС коли-небудь дозволять собі або будуть настільки залежними від російського газу, як це було рік тому.

Уряди та споживачі в Європі нарешті серйозно ставляться до стримування попиту та енергоефективності, тоді як рекордні ціни на газ та електроенергію стимулюють інвестиції у відновлювані джерела енергії та перші серйозні спроби змінити спосіб формування роздрібних цін на світло, беручи до уваги зменшення частки викопного палива у виробництві.

Російським нафтовим компаніям вдалося перенаправити постачання сирої нафти, якої уникали традиційні європейські покупці. Але це обійшлося величезною ціною для Росії та її нафтової промисловості. РФ вдалося проникнути на індійський ринок, проте їй потрібно було запропонувати великі знижки, які досягають $35 за барель, що еквівалентно зниженню ціни на 40%.