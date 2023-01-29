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РФ фактично зірвала розслідування: омбудсмен про теракт в Оленівці

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ фактично зірвала розслідування: омбудсмен про теракт в Оленівці
Фото: Офіс президента

Через половину року після вибуху в Оленівці Донецької області, під час якого загинуло близько 53 військовополонених та ще поранено понад 130 осіб, Україна так і не отримала належної реакції від міжнародної спільноти.

Водночас досі немає відчутних результатів розслідування теракту – місію ООН розформували, а РФ досі не надала доступу до місця жодній зі сторін. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

– Прикро, що не відреагував належним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Незрозумілою лишається позиція ООН. Спочатку генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Але не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту, – зазначає омбудсмен.

За його словами, Російська Федерація фактично зірвала розслідування теракту в Оленівці. Він наголошує, що п’ять місяців – це великий термін, щоб приховати сліди злочину, однак це маленький термін, щоб забути про загиблих і поранених внаслідок теракту.

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