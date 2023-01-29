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Теракти в Ізраїлі: в Єрусалимі поліцію посилять військовими

Анастасія Кожушко, регіональна журналістка програми Вікна. Новини
поліція Ізраілю
Фото: Depositphotos

Після кількох нещодавніх терактів в Єрусалимі, влада Ізраїлю вирішила відправити на підкріплення поліції військових.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Ізраїльська поліція заявила, що 29 січня до них надійшло понад 40 повідомлень про те, що палестинців збираються проводити операції, а окупаційні сили оголосили про підвищення рівня бойової готовності.

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Влада країни, оцінивши ситуацію, вирішила розгорнути дві військові роти збройних сил для підтримки поліцейських, аби протистояти будь-яким палестинським операціям.

Військові, що належать до бригад Гіваті та Голані, вже завтра будуть дислоковані в Єрусалимі у віддалених районах, близьких до лінії зіткнення. 

Нагадаємо, 27 січня 21-річний хлопець із пістолета розстріляв людей в Єрусалимі. Він увірвався до синагоги Атерет Авраам після завершення молитви та відкрив вогонь по вірянах. За останніми даними, загинуло семеро людей, серед яких українка. Її ім’я не розголошується. 

Наступного дня 13-річний підліток відкрив вогонь в одному із районів Єрусалима. Щонайменше двоє людей отримали поранення. В ізраїльській поліції зазначили, що нападника вдалося ліквідувати.

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Джерело: The Times of Israel

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