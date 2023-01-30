Січень, 30 в 7:07

Влада Ірану може через посередників віддати наказ про атаки на військові позиції США в Іраку та Сирії або в Ізраїлі найближчими тижнями. Це буде актом помсти за удари по оборонному заводу, який виготовляє балістичні ракети та безпілотники.

Таку думку аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленнями ЗМІ, 28 січня Ізраїль завдав удару безпілотником-камікадзе по заводу з виробництва військових боєприпасів неподалік міста Ісфахан в Ірані.

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Було не менше трьох дронів із вибухівкою. Це дозволяє припустити, що вони завдали удару зсередини Ірану, а не з сусідньої держави через дальність дії навантажених безпілотників.

Поінформовані джерела повідомили західним та ізраїльським журналістам, що удар був прицільним, хірургічним та успішним.

Міністерство оборони Ірану заявило, що іранська система ППО успішно спрацювала і що безпілотники завдали лише мінімальної шкоди даху об’єкта.

Влада Ірану поки не виступила з публічними звинуваченнями, і може уникати прямих звинувачень Ізраїлю, поки не вирішить, як діятимуть далі.

Іранські лідери можуть віддати наказ про атаки через посередників на позиції США в Іраку та Сирії або в Ізраїлі найближчими тижнями.

Ця атака вказує на дедалі очевидніший ступінь проникнення ізраїльських спецслужб у сферу безпеки Ірану.

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