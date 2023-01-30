Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Акт помсти: Іран може наказати вдарити по позиціях США в Іраку, Сирії чи Ізраїлі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Акт помсти: Іран може наказати вдарити по позиціях США в Іраку, Сирії чи Ізраїлі

Влада Ірану може через посередників віддати наказ про атаки на військові позиції США в Іраку та Сирії або в Ізраїлі найближчими тижнями. Це буде актом помсти за удари по оборонному заводу, який виготовляє балістичні ракети та безпілотники.

Таку думку аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленнями ЗМІ, 28 січня Ізраїль завдав удару безпілотником-камікадзе по заводу з виробництва військових боєприпасів неподалік міста Ісфахан в Ірані.

Зараз дивляться

Було не менше трьох дронів із вибухівкою. Це дозволяє припустити, що вони завдали удару зсередини Ірану, а не з сусідньої держави через дальність дії навантажених безпілотників.

Поінформовані джерела повідомили західним та ізраїльським журналістам, що удар був прицільним, хірургічним та успішним.

Читайте
Що відомо про атаку дронами по Ірану та хто може стояти за нею – пояснення експерта

Міністерство оборони Ірану заявило, що іранська система ППО успішно спрацювала і що безпілотники завдали лише мінімальної шкоди даху об’єкта.

Влада Ірану поки не виступила з публічними звинуваченнями, і може уникати прямих звинувачень Ізраїлю, поки не вирішить, як діятимуть далі.

Іранські лідери можуть віддати наказ про атаки через посередників на позиції США в Іраку та Сирії або в Ізраїлі найближчими тижнями.

Ця атака вказує на дедалі очевидніший ступінь проникнення ізраїльських спецслужб у сферу безпеки Ірану.

Фото: скриншот

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка