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Італія подовжила період підтримки для українських переселенців до березня

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
українські біженці
Фото: Depositphotos

В Італії подовжили термін надання тимчасового прихистку українським біженцям. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.  

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.

Згідно з рішенням, в країні надаватимуть тимчасовий захист українцям до 3 березня 2023 року.

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До цього часу ті, хто тікає від війни в Україні, можуть продовжувати подавати заявки на тимчасовий захист.

А люди, які зареєструвалися до 30 вересня 2022 року, також можуть податися на фінансову допомогу в розмірі €300 на місяць кожному члену сім’ї, тривалістю три місяці.

Також зазначається, що батьки дітей віком до 18 років можуть отримати доплату €150 на місяць за дитину.

Щоб отримати грошову допомогу, заявники мають проживати не в державному, а в окремому житлі не менше 10 днів.

З березня 2022 року до Італії в’їхало понад 170 тис. переселенців з України.

Нагадаємо, біженці в Італії кожні пів року мають продовжувати дозволи на тимчасове проживання. Для цього треба особисто звернутися до місцевих відділків поліції.

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Джерело: сайт Єврокомісії

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