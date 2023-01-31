Січень, 31 в 15:47

Велика Британія вважає недоцільним надавати Україні свої винищувачі. В Лондоні пояснюють таку позицію складністю в освоєнні цих бойових літаків.

Про це йдеться в заяві речника прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака, яку поширили місцеві ЗМІ.

На Даунінг-стріт повідомили, що винищувачі Typhoon та F-35 є складними в освоєнні, і на навчання можуть піти місяці. Водночас у британському уряді обіцяють вивчити інші можливості допомоги Україні.

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– Британські винищувачі Typhoon та F35 є надзвичайно складними, і потрібні місяці, щоб навчитися керувати ними. Враховуючи це, ми вважаємо, що відправляти ці літаки в Україну непрактично…. Саме тривалість часу, який потрібен, щоб навчитися використовувати дуже складне обладнання, є обмежуючим фактором у цьому випадку. Але ми вивчимо, що ще можемо зробити для підтримки України, – наголошується в заяві.

В уряді Британії обіцяють продовжувати та прискорювати військову підтримку України, з огляду на запити Києва.

Речник не став прямо відповідати на запитання, чи не заперечуватиме офіційний Лондон проти того, щоб інші союзники передали менш сучасні літаки.

– Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками те, що, на нашу думку, є правильним підходом, – заявив він, нагадавши, що Британія виділяє бойові танки Challenger, які “прибудуть досить скоро”.

Речник запевнив, що прем’єр Британії Ріші Сунак схвалює прискорення підтримки України. На переконання Сунака, потрібно надати нашій державі “найкращі шанси на успіх”, а також “максимально використати вікно можливостей” на фронті.

– Він сказав, що після того, як став прем’єр-міністром, переглянув підхід Великої Британії та дійшов висновку, що тривалий глухий кут у конфлікті піде тільки на користь Росії. Ось чому він вирішив, що є можливість прискорити підтримку Сполученого Королівства, в тісній співпраці з нашими союзниками, – пояснив речник.

Стратегія уряду Британії також передбачає активніші дипломатичні зусилля та роботу з планування відбудови України після завершення війни.

Як відомо, Україна закликає західних союзників надати сучасні винищувачі, які б допомогли здійснити контрнаступ та витіснити російські окупаційні війська.

Попри це, президент США Джо Байден напередодні оголосив, що Вашингтон не передаватиме Україні винищувачі F-16.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що не відкидає поставок літаків в Україну, якщо вони “не призведуть до ескалації” та не послаблять французьку армію.

Польща також не виключала надання Україні своїх винищувачів F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

Джерело: Evening Standard