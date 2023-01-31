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Британські винищувачі складні в освоєнні, відправляти їх Україні недоцільно – речник Сунака

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Велика Британія вважає недоцільним надавати Україні свої винищувачі. В Лондоні пояснюють таку позицію складністю в освоєнні цих бойових літаків.

Про це йдеться в заяві речника прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака, яку поширили місцеві ЗМІ.

На Даунінг-стріт повідомили, що винищувачі Typhoon та F-35 є складними в освоєнні, і на навчання можуть піти місяці. Водночас у британському уряді обіцяють вивчити інші можливості допомоги Україні.

Зараз дивляться

– Британські винищувачі Typhoon та F35 є надзвичайно складними, і потрібні місяці, щоб навчитися керувати ними. Враховуючи це, ми вважаємо, що відправляти ці літаки в Україну непрактично….

Саме тривалість часу, який потрібен, щоб навчитися використовувати дуже складне обладнання, є обмежуючим фактором у цьому випадку. Але ми вивчимо, що ще можемо зробити для підтримки України, – наголошується в заяві.

В уряді Британії обіцяють продовжувати та прискорювати військову підтримку України, з огляду на запити Києва.

Речник не став прямо відповідати на запитання, чи не заперечуватиме офіційний Лондон проти того, щоб інші союзники передали менш сучасні літаки.

– Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками те, що, на нашу думку, є правильним підходом, – заявив він, нагадавши, що Британія виділяє бойові танки Challenger, які “прибудуть досить скоро”.

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Речник запевнив, що прем’єр Британії Ріші Сунак схвалює прискорення підтримки України. На переконання Сунака, потрібно надати нашій державі “найкращі шанси на успіх”, а також “максимально використати вікно можливостей” на фронті.

– Він сказав, що після того, як став прем’єр-міністром, переглянув підхід Великої Британії та дійшов висновку, що тривалий глухий кут у конфлікті піде тільки на користь Росії. Ось чому він вирішив, що є можливість прискорити підтримку Сполученого Королівства, в тісній співпраці з нашими союзниками, – пояснив речник.

Стратегія уряду Британії також передбачає активніші дипломатичні зусилля та роботу з планування відбудови України після завершення війни.

Як відомо, Україна закликає західних союзників надати сучасні винищувачі, які б допомогли здійснити контрнаступ та витіснити російські окупаційні війська.

Попри це, президент США Джо Байден напередодні оголосив, що Вашингтон не передаватиме Україні винищувачі F-16.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що не відкидає поставок літаків в Україну, якщо вони “не призведуть до ескалації” та не послаблять французьку армію.

Польща також не виключала надання Україні своїх винищувачів F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

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Джерело: Evening Standard

Джерела: The Guardian, Sky News
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