Ірландія може обмежити термін підтримки українців – що відомо

Січень, 31 в 14:44

В Ірландії планують обмежити період підтримки та розміщення українських біженців. Це питання має розглянути Кабінет міністрів.

Про це повідомляє ірландське видання Irish Times.

Засідання має відбутися 31 січня. Урядовці обговорять питання щодо встановлення терміну дії запропонованої підтримки, зокрема житла, як це зробили в інших країнах ЄС.

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Як пише видання, таке рішення пов’язане з тим, що Ірландія стикнулася з міграційною кризою.

Соціального житла не вистачає для біженців з інших країн, які шукають міжнародного захисту.

Через це минулого тижня в Департаменті інтеграції оголосили, що через проблеми із пропускною спроможністю мають закрити транзитний вузол Citywest.

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ Ірландія надала прихисток понад 73 тис. біженців з України та інших країн.

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Джерело: Irish Times