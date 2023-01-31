Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Кабмін розірвав дві угоди між Україною та РФ у сфері авіації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кабмін розірвав дві угоди між Україною та РФ у сфері авіації
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів розірвав дві угоди між Україною та РФ у сфері авіації. Вони стосуються, зокрема, повітряного сполучення і співробітництва в галузі повітряного транспорту.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Зокрема, припинено дію угоди між урядами України та РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, здійсненої 12 січня 1994 року.

Зараз дивляться

Також Кабмін розірвав угоду між РФ та Україною про принципи співробітництва в галузі виробництва і постачання авіаційної техніки, підписану 8 лютого 1993 року.

Читайте
Харківські угоди: ДБР завершило розслідування по держзраді Януковича та Азарова

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка