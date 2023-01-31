Кабмін розірвав дві угоди між Україною та РФ у сфері авіації

Січень, 31 в 18:15

Кабінет міністрів розірвав дві угоди між Україною та РФ у сфері авіації. Вони стосуються, зокрема, повітряного сполучення і співробітництва в галузі повітряного транспорту.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Зокрема, припинено дію угоди між урядами України та РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, здійсненої 12 січня 1994 року.

Зараз дивляться

Також Кабмін розірвав угоду між РФ та Україною про принципи співробітництва в галузі виробництва і постачання авіаційної техніки, підписану 8 лютого 1993 року.