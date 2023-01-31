Китай не хоче опинитися на програшному боці у війні в Україні і стати ізгоєм як РФ – WP

Січень, 31 в 15:39

У Росії більше людей, сильніша економіка та масштабніша армія, ніж в України. Як пише The Washington Post, за всіма канонами це мало б зіграти на руку Москві на початку війни, але цього не сталося.

Повномасштабна війна в Україні тягнеться вже майже рік. І наразі Київ має хорошу позицію, щоб повернути ще більше втрачених територій – цим можна, зокрема, пояснити те, чому в України багато союзників, а в Росії – ні.

За оцінками Кільського інституту світової економіки, США та Європа пообіцяли надати Україні приблизно $100 млрд військової та економічної допомоги після російського вторгнення. Це включає таке озброєння, як системи ППО Patriot, танки Leopard 2 і M1A2 Abrams.

Зараз дивляться

Запаси Росії не безмежні – там також все закінчується: від артилерійських снарядів до дронів і ракет. Але лише дві держави, які називають країнами-ізгоями, Іран та КНДР наразі зважилися надати Кремлю військове обладнання.

Водночас, Китай, який є найбільшим у світі експортером високотехнологічних товарів та четвертий у світі за величиною експортер зброї, у списку постачальників озброєння для РФ відсутній.

Пекін може зіграти для Росії таку ж роль, яку США відіграють для України. Якби це сталося, шанси на перемогу Росії зросли б експоненціально. Але цього не сталося, що свідчить про те, що на практиці існують різкі межі “безмежної” дружби, яку російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін проголосили всього за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Сі намагається балансувати між Заходом і Росією. Водночас, Китай був радий продовжити торгівлю з РФ на вигідних умовах. Зазначається, що Пекін став найбільшим джерелом імпорту для Кремля — зокрема напівпровідників, які потрібні Росії для виробництва цивільного і військового обладнання.

Після того, як Apple і Samsung припинили продажі смартфонів у Росію, Китай захопив 70% російського ринку в третьому кварталі 2022 року. Ця двостороння торгівля опосередковано субсидує військові зусилля Путіна — і, у випадку з мікрочіпами, може дозволити Росії виробництво зброї.

WP нагадує, що Китай також мав міцні економічні відносини з Україною до вторгнення.

— До 2019 року Китай замінив Росію як найбільшого торговельного партнера України, ставши найбільшим імпортером українського ячменю та залізної руди, тоді як Україна обігнала США як найбільший експортер кукурудзи в Китаї, – каже Цзун’юань Цзоі Лю з Ради з міжнародних відносин.

На думку глави МЗС Тайваню Джозефа Ву, Китай хоче бачити тривалу війну в Україні, оскільки це відверне Захід від Китаю, тоді як Китай отримує від Росії енергоносії за низькими цінами. У WP вважають, що це можливо, однак Пекін не в захваті від економічних зривів, спричинених вторгненням РФ.

Китайські дипломати у приватних розмовах розповідали, що Сі не знав про російське вторгнення заздалегідь, і йому довелося з усіх сил евакуювати 6 тис. громадян Китаю з Україні. Сі також публічно висловив “занепокоєння” щодо російського вторгнення та закликав Путіна не використовувати ядерну зброю.

Вважається, що Сі не хоче опинитися на програшному боці. У спілкуванні з Financial Times китайські посадовці кажуть, що Китай тепер бачить ймовірність того, що Росія не зможе перемогти Україну і вийде з конфлікту “другорядною державою”, яка значно поступилася економічним та дипломатичним планом на світовій арені.

Іншими словами, переможена Росія може бути не дуже корисним майбутнім союзником для Китаю, у якого так само не дуже багато союзників у світі. Китай, як найбільша торгова держава світу, не може дозволити собі опинитися в такій ізоляції, в якій опинилася Росія. Це допомагає пояснити, чому Пекін тягнеться до Європи та намагається послабити ворожнечу зі США.