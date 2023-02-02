– Жодних документів із засекреченими грифами не було знайдено. Як це відбувалось і у Вілмінгтоні, Мін’юст взяв для подальшого розгляду деякі матеріали і рукописні нотатки, які, як видається, стосуються його перебування на посаді віцепрезидента, – додав адвокат.

Обшук в Делавері, ймовірно, пов’язаний із ширшим розслідуванням міністерства юстиції США щодо поводження Байдена з секретними документами.

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Раніше секретні документи були знайдені у будинку Байдена у Вілмінгтоні (штат Делавер).

Під час обшуку, що тривав майже 13 годин, слідчі Мін’юсту і співробітники ФБР виявили шість документів із грифом “таємно” та супутні матеріали.

У зв’язку з цим міністерство юстиції США призначило спеціального прокурора для розслідування.