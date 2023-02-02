ФБР під час обшуку не знайшло в домі Байдена секретних документів
Під час 3,5 годинного обшуку у будинку президента США Джо Байдена у Рехобот-Біч (штат Делавер) агенти ФБР не знайшли секретних документів.
Про це йдеться у заяві адвоката Байдена Боба Бауера. За його словами, обшук відбувся в “координації та співпраці з адвокатами президента” і був запланований.
– Жодних документів із засекреченими грифами не було знайдено. Як це відбувалось і у Вілмінгтоні, Мін’юст взяв для подальшого розгляду деякі матеріали і рукописні нотатки, які, як видається, стосуються його перебування на посаді віцепрезидента, – додав адвокат.
Обшук в Делавері, ймовірно, пов’язаний із ширшим розслідуванням міністерства юстиції США щодо поводження Байдена з секретними документами.
Раніше секретні документи були знайдені у будинку Байдена у Вілмінгтоні (штат Делавер).
Під час обшуку, що тривав майже 13 годин, слідчі Мін’юсту і співробітники ФБР виявили шість документів із грифом “таємно” та супутні матеріали.
У зв’язку з цим міністерство юстиції США призначило спеціального прокурора для розслідування.