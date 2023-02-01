Нова скандальна заява: Орбан сказав, що на сході від Угорщини живуть росіяни

Лютий, 01 в 7:09

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході – росіяни.

Нову скандальну заяву очільник угорського уряду зробив під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва.

– Не потрібно бути фізиком-ядерником, щоб побачити це одразу: Азербайджан межує з Іраном на півдні та з Росією на півночі. На заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході – росіяни. Тож ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре керувати життям нації за таких обставин, – зазначив Орбан.

Говорячи про німецькомовних, очільник угорського уряду, очевидно, мав на увазі Австрію, а про Україну Віктор Орбан вирішив взагалі не згадувати.

Зараз дивляться

Варто зауважити, що з часу останньої скандальної заяви Віктора Орбана минуло всього кілька днів.

Лише 27 січня Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини “для відвертої розмови” після того, як Віктор Орбан заявив, що “Україна, як Афганістан, є “нічийною землею”.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко тоді зазначив, що чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України є категорично неприйнятним.

За слова Олега Ніколенка, Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами.

Джерело: Європейська правда