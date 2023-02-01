Військова і цивільна: Норвегія планує представити план допомоги Україні на п’ять років

Лютий, 01 в 0:22

Уряд Норвегії планує представити парламенту детальний план довгострокової підтримки України, який буде розрахований загалом на п’ять років.

Про це повідомляє видання Vart Land з посиланням на власні джерела. Згідно з зазначеним планом, у рамках програми на п’ять років Україні хочуть виділити значні кошти на мільярди норвезьких крон.

Водночас у 2023 році загальну суму допомоги планують розподілити порівну на військову і цивільну підтримку нашої держави.

Зараз дивляться Зокрема, Норвегія планує виділити грант на подолання наслідків повномасштабної російської агресії на Півдні України, щоб зменшити великі ціни на електрику та продовольство. Конкретної суми коштів, які планують виділити в рамках програми, поки що не зазначено. Проте у повідомленні йдеться, що підтримка України буде винятковою в плані розміру та тривалості. Очікується, що затвердження програми допоможе Норвегії досягти встановленої урядом мети видатків у 1% ВВП на допомогу у 2023 році. Читайте РФ воює кількістю, а не якістю: у ГУР попередили про активну фазу на фронті

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