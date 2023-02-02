Скандал із секретними документами не вплинув на рейтинг Байдена – опитування

Лютий, 02 в 19:57

Більшість американських громадян не схвалюють поведінку президента Джо Байдена, коли в його будинку знайшли секретні документи. Проте це не вплинуло суттєво на рейтинг схвалення його діяльності.

Про це свідчить опитування центру дослідження громадської думки AP-NORC. Так, близько 41% респондентів схвалюють діяльність Байдена як президента Сполучених Штатів Америки.

Згідно з новим опитуванням, 77% демократів схвалюють те, як Байден справляється зі своєю роботою, а 91% республіканців – не підтримують.

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Проте багато з опитуваних висловили стурбованість тим, що найімовірніше, перші особи держави не можуть належно зберігати конфіденційну інформацію.

Секретні документи знайшли в будинку Джо Байдена у Вілмінгтоні та офісі у Вашингтоні, який він використовував між перебуванням на посаді віцепрезидента за часів президентства Барака Обами та виборами у 2020 році.