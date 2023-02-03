Далекобійні снаряди Україна зможе отримати від США за дев’ять місяців – Bloomberg

Лютий, 03 в 11:20

Якщо далекобійні снаряди увійдуть до нового пакету допомоги Україні, про який США оголосять 3 лютого, їхнє постачання може розтягнутися на дев’ять місяців, пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB з дальністю ураження до 150 км замовлять у компанії Boeing. Це приблизно вдвічі перевищує дальність нинішніх ракет, які використовують ЗСУ для HIMARS.

– Як і деяке інше обладнання, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом. За словами представника галузі, перші поставки займуть близько дев’яти місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником, – пише видання.

На першому етапі на постачання цих боєприпасів нібито планується виділити $200 млн.

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Раніше західні ЗМІ повідомили, що США 3 лютого оголосять новий пакет військової допомоги, до якого можуть увійти ракети GLSDB.

Фото: SAAB