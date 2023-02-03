Лютий, 03 в 8:44

Директор американського ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців будуть критичними у війні в Україні.

Про це повідомляє телеканал CBS.

За його словами, президент Росії Володимир Путін зробив ставку послаблення інтересу Заходу та політичну втому від України.

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– Путін, я думаю, зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе. Нам здається, все ключовою буде ситуація на полі бою протягом найближчих шести місяців, — сказав Бернс.

Глава ЦРУ зазначив, що треба повністю нівелювати зарозумілість Путіна, дати йому зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися вглиб територій України, але з кожним місяцем дедалі більше ризикує втратити те, що він незаконно відібрав в України.

– Тому наступний період, я думаю, буде абсолютно вирішальним, – рішуче заявив Вільям Бернс.

Він також зазначив, що Росія аж ніяк не зацікавлена у мирних переговорах.

– Ми не вважаємо, що Путін серйозно ставиться до переговорів, попри те, що ви іноді чуєте про це, – директор ЦРУ.

Його заява прозвучала на тлі безперервних попереджень з боку України про те, що Росія готує серйозний наступ на сході.