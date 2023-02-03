Навчання може тривати роками, проте Сунак не виключив постачання винищувачів Україні

Лютий, 03 в 10:38

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не виключає можливості постачання винищувачів Україні, проте наголосив, що це дуже складна техніка, тому навчання може затягнутися на довгі місяці.

– Ні, ми завжди ведемо діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну…Питання в тому, яку підтримку ми можемо надати, яка, на нашу думку, матиме найбільше значення? Саме тому рішення, яке я ухвалив як прем’єр-міністр, полягало в тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала Україні важкі танки, – заявив британский прем’єр в ефірі TalkTV, коли його запитали, чи виключає він можливість передачі літаків.

За його словами, щоб навчитися керувати такою складною технікою, як винищувачі, потрібно місяці, якщо не роки, “тому справа не лише в обладнанні, а й у можливостях і навчанні”.

Раніше на Даунінг-стріт відкинули заклики колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона надати Україні винищувачі F-16, пояснивши, що на повну підготовку пілота можуть піти роки, а Велика Британія наразі зосередилася на наданні допомоги, яку Київ може використати в короткостроковій перспективі.

Зараз дивляться Водночас офіційний речник прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив: – Ми будемо продовжувати слухати українців і розглядати те, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але для розуміння ситуації корисно знати, що найшвидша програма підготовки нового пілота становить приблизно 35 місяців. Читайте F-16, Eurofighter Typhoon та Tornado: які літаки країни Заходу можуть поставити Україні

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