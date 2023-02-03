Слово Німеччини не ключове у питанні передачі F-16 Україні – Кулеба

Лютий, 03 в 14:29

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина не буде відігравати вирішальної ролі в питанні передачі Україні літаків F-16. Це пов’язано з тим, що F-16 – це американська технологія.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю ВВС Україна.

– Я думаю, це якась інерція у сприйнятті передачі озброєнь: так, а що там Шольц? Чому позиція Німеччини і канцлера Шольца була важливою щодо танків Leopard – це масовий танк, але це німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим. У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія, – повідомив міністр.

Він зауважив, що для передачі літаків F-16 будь-якою країною потрібна буде згода США.

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У спілкуванні дипломатів, за його спостереженням, ця модель називається найчастіше, адже це чи не наймасовіший винищувач четвертого покоління, який, окрім іншого, є одним з найуспішніших на ринку озброєнь.

За його словами, таких літаків дуже багато – тисячі одиниць, і при цьому країни, які ними володіють, уже почали переозброєння на F-35, тож Україна може претендувати на ці машини.

Міністр додав, що Київ не списує з рахунків також інші літаки – зокрема, шведські Гріпени, французькі Рафалі та Міражі.

– Ми відкриті до спілкування з усіма партнерами. Але ми завжди до питання зброї підходимо дуже раціонально і фокусуємося саме на тому, що ми можемо отримати. Головне – це добитися ухвалення політичних рішень. Але після того, як ми вирішили питання щодо Patriot та інших систем ППО, я не маю сумнівів, що і це рішення буде ухвалене, – сказав Дмитро Кулеба.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що Штати не готові задовольнити запит України на літаки F-16 американського виробництва.