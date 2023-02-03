США готові передати Україні “розумні” бомби більшої дальності в новому пакеті допомоги – FT

Лютий, 03 в 0:12

США готові передати Україні “розумні” бомби великої дальності, за допомогою яких ЗСУ зможуть подвоїти нинішню дальність в рамках пакета допомоги вартістю майже $2,2 млрд.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на анонімні джерела, ознайомлені з цим питанням. Планується, що про новий пакет військової підтримки від США оголосять вдень 3 лютого.

“Розумні” бомби мають радіус дії понад 151 км та можуть бути випущені з декількох видів ракетних установок, включаючи HIMARS, які активно використовує Україна для захисту від Росії. В Україні найбільша дальність ракетної системи залпового вогню становить трохи більше ніж 85 км.

Зараз дивляться Зокрема, США нададуть кошти на закупівлю бомб малого діаметру наземного запуску, що є частиною близько $1,7 млрд допомоги, що надходить від фонду Ініціатива сприяння безпеці України. Пакет також включатиме $425 млн допомоги, яка надходитиме безпосередньо через запаси зброї США. Пакет також включатиме компоненти протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси та запасні частини для систем, які вже перебувають на полі бою. Виділення пакета відбулося після спільного оголошення США та Німеччини про відправлення основних бойових танків, оскільки Захід прагне підготувати Україну до контрнаступу навесні. За останніми даними, Росія зібрала в Україні понад 300 тис. військових і посилює артилерійські обстріли в жорстоких боях на Сході країни. Представники українського уряду попереджають, що РФ готується здійснити повторний наступ найближчими тижнями. Попри те, що система бомбардування допоможе Україні атакувати російські цілі, які раніше були недоступні, вона не відповідає потребам Києва у виділенні армійської тактичної ракетної системи ще більшої дальності (ATACMS), здатної досягати понад 297 км. Читайте Гвардія наступу: МВС формує штурмові бригади для посилення сил оборони

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