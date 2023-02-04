ЄС погодив стелю цін на російське дизпаливо на рівні $100 за барель – ЗМІ

Лютий, 03 в 22:01

Європейський Союз погодив стелю цін на російське дизельне паливо на рівні $100 за барель.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що стеля на менш дорогі російські нафтопродукти – $45 за барель.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набере чинності в неділю, 5 лютого.

Зараз дивляться – Ми маємо продовжувати позбавляти Росію коштів для ведення війни проти України. Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набирає чинності у неділю. Разом із G7 ми встановлюємо стелю цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків, – написала вона у Twitter. We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday. With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023 Також інформацію про погодження стелі цін на російські нафтопродукти підтвердидо шведське головування в Раді ЄС. – Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України, – йдеться у повідомленні головування у Twitter. Читайте Країни G7 планують у березні переглянути рівень обмеження цін на російську нафту

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