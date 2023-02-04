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ЄС погодив стелю цін на російське дизпаливо на рівні $100 за барель – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЄС погодив стелю цін на російське дизпаливо на рівні $100 за барель – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Європейський Союз погодив стелю цін на російське дизельне паливо на рівні $100 за барель.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що стеля на менш дорогі російські нафтопродукти – $45 за барель.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набере чинності в неділю, 5 лютого.

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– Ми маємо продовжувати позбавляти Росію коштів для ведення війни проти України. Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набирає чинності у неділю. Разом із G7 ми встановлюємо стелю цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків, – написала вона у Twitter.

Також інформацію про погодження стелі цін на російські нафтопродукти підтвердидо шведське головування в Раді ЄС.

– Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України, – йдеться у повідомленні головування у Twitter.

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