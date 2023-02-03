Заради світової стабільності: НАТО закликало РФ дотримуватися договору про ядерну зброю
Союзники по НАТО закликали Росію повернутися до виконання договору New START, який передбачає скорочення ядерних озброєнь.
Відповідна заява Північноатлантичної ради оприлюднена на офіційному сайті НАТО.
– Союзники по НАТО погоджуються з тим, що договір New START сприяє міжнародній стабільності, обмежуючи стратегічні ядерні сили Росії та США. Саме тому ми із занепокоєнням відзначаємо, що РФ провалила виконання зобов’язуючих правових положень за новим договором START, – наголошується в заяві.
Союзники по НАТО нагадали, що РФ відмовилася від чергової зустрічі Двосторонньої консультативної комісії у визначені договором терміни. Крім того, Москва не допускає інспекцію США на свої ядерні об’єкти з серпня 2022 року.
Все це не дає змоги Сполученим Штатам адекватно перевіряти дотримання Росією обмежень, передбачених договором. При цьому Вашингтон повною мірою дотримуються умов документа.
У заяві зазначається, що союзники по НАТО розглядають ефективний контроль над озброєнням як суттєвий внесок у досягнення цілей у сфері безпеки. А договір New START відповідає інтересам нацбезпеки всіх держав, зокрема й союзників по НАТО.
Саме тому НАТО підтримує угоду між США та РФ, укладену в лютому 2021 року, про продовження дії договору на наступні 5 років.
– Однак невиконання Росією своїх зобов’язань підриває життєздатність договору New START. Ми закликаємо РФ виконати власні зобов’язання по договору шляхом допуску інспекцій… на російську територію, а також шляхом повернення до участі у Двосторонній консультативній комісії, – йдеться в заяві.
Договір New START (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь) стосується скорочення ядерних озброєнь. Він був підписаний між Сполученими Штатами та РФ у квітні 2010 року в Празі та набув чинності 5 лютого 2011 року.
У 2021 році сторони домовилися про продовження дії договору на наступні п’ять років (тобто до початку лютого 2026 року).
Документ передбачає подальше взаємне скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь. Кожна із сторін-підписантів, тобто США та РФ, зобов’язалися скоротити до 1 550 одиниць кількість ядерних боєзарядів та до 700 одиниць кількість розгорнутих засобів їх застосування (йдеться про міжконтинентальні ракети, підводні човни та стратегічні бомбардувальники).
Джерело: НАТО