Союзники по НАТО закликали Росію повернутися до виконання договору New START, який передбачає скорочення ядерних озброєнь.

Відповідна заява Північноатлантичної ради оприлюднена на офіційному сайті НАТО.

– Союзники по НАТО погоджуються з тим, що договір New START сприяє міжнародній стабільності, обмежуючи стратегічні ядерні сили Росії та США . Саме тому ми із занепокоєнням відзначаємо, що РФ провалила виконання зобов’язуючих правових положень за новим договором START, – наголошується в заяві.

Союзники по НАТО нагадали, що РФ відмовилася від чергової зустрічі Двосторонньої консультативної комісії у визначені договором терміни. Крім того, Москва не допускає інспекцію США на свої ядерні об’єкти з серпня 2022 року.

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Все це не дає змоги Сполученим Штатам адекватно перевіряти дотримання Росією обмежень, передбачених договором. При цьому Вашингтон повною мірою дотримуються умов документа.

У заяві зазначається, що союзники по НАТО розглядають ефективний контроль над озброєнням як суттєвий внесок у досягнення цілей у сфері безпеки. А договір New START відповідає інтересам нацбезпеки всіх держав, зокрема й союзників по НАТО.

Саме тому НАТО підтримує угоду між США та РФ, укладену в лютому 2021 року, про продовження дії договору на наступні 5 років.

– Однак невиконання Росією своїх зобов’язань підриває життєздатність договору New START. Ми закликаємо РФ виконати власні зобов’язання по договору шляхом допуску інспекцій… на російську територію, а також шляхом повернення до участі у Двосторонній консультативній комісії, – йдеться в заяві.

Договір New START (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь) стосується скорочення ядерних озброєнь. Він був підписаний між Сполученими Штатами та РФ у квітні 2010 року в Празі та набув чинності 5 лютого 2011 року.

У 2021 році сторони домовилися про продовження дії договору на наступні п’ять років (тобто до початку лютого 2026 року).

Документ передбачає подальше взаємне скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь. Кожна із сторін-підписантів, тобто США та РФ, зобов’язалися скоротити до 1 550 одиниць кількість ядерних боєзарядів та до 700 одиниць кількість розгорнутих засобів їх застосування (йдеться про міжконтинентальні ракети, підводні човни та стратегічні бомбардувальники).

Джерело: НАТО