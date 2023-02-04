Лютий, 04 в 13:32

Згідно з аналізом торгових даних, турецькі компанії минулого року експортували обладнання, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних Росії для Збройних сил, на десятки мільйонів доларів.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Щонайменше 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму не менше 18,5 млн доларів, зокрема пластмасу, вироби з гуми та транспортні засоби, щонайменше 10 російським компаніям, які перебувають під санкціями США за причетність до воєнної агресії Росії в Україні.

Зараз дивляться За даними, проаналізованими The Wall Street Journal, турецькі компанії відправили щонайменше три партії товарів американського виробництва. Турецькі фірми поставили до Росії товарів ще на 15 млн доларів, зокрема ліфти, електрогенератори, плати та інші товари, порушуючи американський експортний контроль. Минулого року США та понад 30 інших країн запровадили санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись позбавити Москву коштів для ведення війни. Читайте Обсяг десятого пакету санкцій проти РФ складе €10 млрд – голова Єврокомісії Але Туреччина, яка є членом НАТО, заявила, що не підтримуватиме цих санкцій. Проте США продовжують тиснути на треті країни, зокрема Туреччину, щоб мінімізувати постачання товарів до РФ. У МЗС Туреччини відмовилися коментувати можливий експорт до Росії. Офіційні особи Туреччини заявляють, що країна дотримується лише санкцій, запроваджених Радою Безпеки ООН, а не запроваджених такими країнами, як США. Серед компаній РФ, що потрапили під санкції, але отримали товари з Туреччини, є компанія, що виробляє системи озброєння для ВМФ Росії, а також Промтехнологія, яка під санкціями за виробництво гвинтівок для російських Збройних сил. Читайте США запровадили нові санкції проти РФ та торговця зброєю Зіменкова

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter