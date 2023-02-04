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У Раді спрогнозували, коли Україна може отримати конфісковані $5,4 млрд олігарха Малофєєва

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
прапор США
Фото: Depositphotos

Конфісковані в США 5,4 млн доларів, які належали російському олігарху Костянтину Малофєєву, передадуть Україні. Щодо цього є відповідне рішення американського суду.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Денис Маслов.

Він наголосив, що це знакова подія для України.

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– Думаю, що гроші передадуть швидко, адже є рішення Міністерства юстиції США та генеральний прокурор США санкціонував передавання цих коштів Україні. Я думаю, що перерахування не займе багато часу – максимум кілька тижнів, – зауважив Денис Маслов.

За його словами, уряди США та України разом працювали над пропозиціями щодо можливості конфіскації у російських олігархів їхніх активів у Сполучених Штатах.

Передавання цих коштів – це результат ухваленої у грудні 2022 року поправки до бюджету США.

Денис Маслов сподівається, що інші країни, де так само заблоковані активи російських олігархів, наслідують приклад США і передадуть ті кошти Україні.

Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики наголосив, що олігарху Малофєєву також загрожує до 40 років ув’язнення в США.

Напередодні, 3 лютого, генеральний прокурор США Меррік Ґарланд на зустрічі з українським колегою Андрієм Костіним оголосив, що конфісковані активи російського олігарха Костянтина Малофєєва на суму 5,4 млн доларів передадуть Україні.

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Це перше в історії передання конфіскованих російських активів для України, зазначає CNN.

Нагадаємо, що Костянтин Малофєєв потрапив під американські санкції ще у 2014 році. Проте олігарх усіляко ухилявся він них, тому у квітні 2022 року у США конфіскували його активи. У червні кошти Малофєєва на банківському рахунку в США арештували.

Наприкінці грудня Конгрес США ухвалив поправку про фінансування федерального уряду, яка передбачає право Мін’юсту передавати Держдепу конфісковані активи, які потім підуть на допомогу Україні.

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