Повномасштабне вторгнення РФ в Україну посилило залежність європейських держав від Сполучених Штатів Америки.

Про це пише видання The New York Times.

Зазначається, що Вашингтон посилив вплив, згуртував союзників та організував допомогу Києву, надавши найбільшу кількість озброєнь та розвідувальних даних.

Провідну роль США відіграли й у нещодавньому рішенні передати Україні танки Leopard, хоча Німеччина спершу шукала способи відмовитися це робити.

– Мета президента Франції Еммануеля Макрона щодо “стратегічної автономії” – перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів – виявилася порожнім звуком, – йдеться у виданні.

За словами експертів, війна Росії проти України змінила правила гри, і країни Центральної та Східної Європи одразу зрозуміли, що їм потрібні США для гарантії безпеки.

– У нас дуже мало прагнення до автономії, якщо це означає віддалення від Сполучених Штатів, тому що війна підкреслила важливість американської військової присутності в Європі та гарантій, які вона давала європейським союзникам з часів Другої світової війни, – зазначає політолог Чарльз Купчан.

Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство – як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного, вважають аналітики.

Нещодавно США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 млрд.

Підтримка містить високоточні бомби GLSDB, протитанкові ракети Javelin, комплекси ППО Hawk, артилерійські боєприпаси тощо.