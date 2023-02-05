Лютий, 05 в 13:34

У Білорусі від прикордонних областей з Україною відвели 12 гелікоптерів повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн.

За його даними, 5 лютого в період 09:00-10:30 з аеродрому Лунінець на аеродром Мачулищі перебазувалися 12 гелікоптерів ВКС РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.

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19 січня група з одинадцяти гелікоптерів ВКС РФ з Мачулищі була перекинута в Лунинець. Наразі їх повернули назад, тобто відвели значно далі від кордону з Україною.

2 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія залишила бойову авіацію на території Білорусі після проведення спільних військових навчань. Також повідомляється, що на полігонах РБ триває підготовка підрозділів ворога.

Наразі загроз наступу військ ЗС РФ та Білорусі українська розвідка не бачить. За словами представника ГУР Андрія Черняка, наразі Путін використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів. Але там немає достатньо особового складу та техніки, щоб найближчими тижнями розпочати звідти новий масштабний наступ.

Джерело: Беларускі Гаюн