В Ірані помилують десятки тисяч ув’язнених, зокрема деяких учасників нещодавніх протестів

Лютий, 05 в 21:03

Верховний лідер Ірану аятола Сейєд Алі Хаменеї погодився помилувати або пом’якшити вироки десяткам тисяч засуджених, зокрема заарештованих під час нещодавніх заворушень в Ірані.

Про це повідомляє іранська агенція IRNA.

З нагоди річниці Ісламської революції глава судової системи Ірану Голамхоссейн Мохсені-Еджеї запропонував помилувати або пом’якшити покарання тисячам засуджених, і Аятола Хаменеї погодився.

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Засуджені за останні масові заворушення будуть помилувані за умов:

що вони не є іноземними шпигунами;

не мали прямих контактів з іноземними спецслужбами;

не чинили умисних вбивств чи тілесних ушкоджень;

не руйнували чи спалювали державні, військові та громадські об’єкти;

не мали приватного позивача.

Протести в Ірані розпочалися після смерті 22-річної курдської дівчини Махси Аміні 16 вересня 2022. Дівчину заарештувала поліція моралі трьома днями раніше за неправильне носіння хіджабу та завужені джинси.

Родина Аміні каже, що її побили та кілька разів вдарили по голові. Після цього вона впала в кому, а через кілька днів померла. Уряд і поліція заперечують звинувачення.

Згодом в Ірані була вбита ще одна школярка 16-річна Асра Панахі. Дівчину забили до смерті працівники служби безпеки влади країни, за те, що вона відмовилася співати гімн.

За даними правозахисної організації Amnesty International, з початку протестів загинули щонайменше 108 людей, з яких 23 – неповнолітні.

Аби вгамувати населення влада Ірану влаштовувала показові страти протестувальників. 23-річний Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений у священному шиїтському місті Мешхед.

У грудні 2022 влада Ірану заявила про ліквідацію поліції моралі та перегляд закону про носіння хіджабу.

Джерело: IRNA