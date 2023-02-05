Європа не відправлятиме своїх солдатів в Україну – Боррель

ЄС не відправлятиме своїх солдатів в Україну, бо не є стороною конфлікту.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

Політик запевнив, що допомога Києву не має терміну дії та що Європа зацікавлена ​​в тому, щоб Путін не переміг у цій війні.

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Втім питання направлення європейських військових в Україну для участі у бойових діях ніколи не було на порядку денному.

– Ми б вступили у війну, якби ввели війська, але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло, – прокоментував Боррель.

За словами дипломата, ЄС робить все можливе аби допомогти ЗСУ. У Польщі та Німеччині вже розпочалися навчання для українських військових.

– Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їхня підготовка вже почалася, навіть у межах військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та у Німеччині. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання, — розказав Боррель.

Нагадаємо, 2 лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель разом з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали Київ із робочим візитом. Тоді Боррель заявив, що допомога ЄС з початку повномасштабного вторгнення сягнула €50 млрд.

Джерело: El Pais