Засуджений до смертної кари експрезидент Пакистану Мушарраф помер в еміграції

Лютий, 05 в 12:49

Колишній президент Пакистану Первез Мушарраф, який прийшов до влади в результаті перевороту і правив країною майже десятиліття, помер у Дубаї.

79-річний Мушарраф помер у лікарні після тривалої хвороби. Повідомляється, що він страждав на рідкісне захворювання – амілоїдоз (хвороба порушення білкового обміну, – Ред.).

Пакистанські військові підтвердили його смерть у заяві, висловивши “щиросердечні співчуття щодо смерті генерала Первеза Мушарафа”.

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— Нехай Аллах благословить душу померлого і дасть сили сім’ї загиблого, — йдеться у ній.

У понеділок до ОАЕ відправлять спеціальний борт, щоб повернути тіло Мушаррафа в Пакистан для поховання.

Що відомо про Первеза Мушаррафа?

Мушарраф прийшов до влади унаслідок військового перевороту 1999 року. Він оголосив себе президентом у 2001 році, залишаючись главою армії, та перебував на посаді до 2008 року, коли коаліція почала вживати заходів щодо його імпічменту.

За понад сім років перебування на посаді на нього було скоєно принаймні три замахи.

Після терактів 11 вересня Мушарраф став ключовим союзником США і намагався стати незамінною фігурою в боротьбі з ісламським екстремізмом. Але за час його перебування при владі він прославився репресіями та систематичними порушеннями прав людини.

У 2007 році він призупинив дію конституції, запровадив воєнний стан, відправив у відставку голову Верховного суду та заарештував активістів і адвокатів, що спровокувало масові протести. Після вбивства опозиційного лідера Беназір Бхутто у 2007 році настрої у країні погіршилися ще більше. Він пішов у відставку у 2008 році і був змушений виїхати.

Мушарраф повернувся у 2013 році, щоб балотуватися на національних виборах у країні. Тоді він не переміг, адже проти нього завели кілька судових справ, пов’язаних з попереднім перебуванням на посаді президента.

Через три роки його заочно засудили до смертної кари за державну зраду, пов’язану з його рішенням у 2007 році запровадити надзвичайний режим. Однак пізніше суд скасував це рішення.