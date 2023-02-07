На Тайвані стався потужний землетрус: що відомо

Лютий, 06 в 23:40

На Тайвані стався потужний землетрус магнітудою 4,8 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє Європейський сейсмологічний центр.

За даними центру, коливання відчувалися в повітах Тайдун, Хуалянь і Чжанхуа. Інформації про постраждалих і збитки, а також про ймовірну загрозу цунамі поки немає.

Згідно з повідомленнями користувачів сайту центру, в районі Сяншань поштовхи відчувалися протягом 45 секунд.

Зараз дивляться Перед цим стався найсильніший землетрус на сході Туреччини в ніч із 5 на 6 лютого, який потім продовжився вдень. За останніми даними, зафіксовано щонайменше 22 підземні поштовхи, магнітуда становила 7,4 бала. Пізніше наслідки

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