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На Тайвані стався потужний землетрус: що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Тайвані стався потужний землетрус: що відомо

На Тайвані стався потужний землетрус магнітудою 4,8 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє Європейський сейсмологічний центр.

За даними центру, коливання відчувалися в повітах Тайдун, Хуалянь і Чжанхуа. Інформації про постраждалих і збитки, а також про ймовірну загрозу цунамі поки немає.

Згідно з повідомленнями користувачів сайту центру, в районі Сяншань поштовхи відчувалися протягом 45 секунд.

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Перед цим стався найсильніший землетрус на сході Туреччини в ніч із 5 на 6 лютого, який потім продовжився вдень.

За останніми даними, зафіксовано щонайменше 22 підземні поштовхи, магнітуда становила 7,4 бала. Пізніше наслідки
землетрусу перекинулися на територію Сирії.

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