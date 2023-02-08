Можна сказати без вагань, що світ був би кращим без Путіна – міністр оборони Німеччини

Лютий, 07 в 23:57

Світ став би кращим без російського диктатора Володимира Путіна, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва.

– Мені здається, це можна сказати без вагань і компромісів, так, – відповів Пісторіус на запитання журналіста.

На думку міністра оборони Німеччини, Україна має перемогти у повномасштабній війні Росії. Він зазначив, що не знає, чи зможе Україна звільнити Донбас і Крим, але висловив упевненість, що західним союзникам необхідно продовжувати підтримувати нашу державу.

На запитання журналіста про те, чи лякають його російські ядерні загрози, Пісторіус відповів, що це лише пропаганда Кремля.

Зараз дивляться – Мене це не особливо лякає. Події всередині, – це одне, а пропаганда – це інше. Зрештою, ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками, – вважає міністр оборони Німеччини. Читайте Надихнувся Україною: міністр оборони Німеччини пообіцяв збільшити кількість систем ППО для ЗСУ

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