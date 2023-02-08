Можна сказати без вагань, що світ був би кращим без Путіна – міністр оборони Німеччини
Світ став би кращим без російського диктатора Володимира Путіна, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва.
– Мені здається, це можна сказати без вагань і компромісів, так, – відповів Пісторіус на запитання журналіста.
На думку міністра оборони Німеччини, Україна має перемогти у повномасштабній війні Росії. Він зазначив, що не знає, чи зможе Україна звільнити Донбас і Крим, але висловив упевненість, що західним союзникам необхідно продовжувати підтримувати нашу державу.
На запитання журналіста про те, чи лякають його російські ядерні загрози, Пісторіус відповів, що це лише пропаганда Кремля.
– Мене це не особливо лякає. Події всередині, – це одне, а пропаганда – це інше. Зрештою, ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками, – вважає міністр оборони Німеччини.