Найсильніше за останні 40 років: у штаті Нью-Йорк стався землетрус

Лютий, 07 в 7:46

Неподалік Буффало, штат Нью-Йорк, стався землетрус магнітудою 3,8. Він є найсильнішим, який було зареєстровано у цьому регіоні за останні 40 років.

Землетрус стався 6 лютого. Осередок залягав на глибині 3 км.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц зазначив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування не надходило.

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Сейсмолог Національного інформаційного центру із землетрусів Яареб Альтавіль заявив, що північно-східні землетруси “стаються постійно” і це може трапитися будь-де у будь-який час.

Телеканал зазначив, що у регіоні Західна Сенека з 1983 року сталося 24 землетруси магнітудою понад 2,5, але в понеділок стався найсильніший із них.

Нагадаємо, що 6 лютого, у турецькому районі Пазарджик зафіксували землетрус магнітудою 7,4. Станом на ранок 7 лютого підтверджена кількість загиблих у Туреччині зросла до 2921 особи.

Крім того, у понеділок, 6 лютого, у Казахстані стався землетрус магнітудою 5,4.

Джерело: NBC