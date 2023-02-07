Понад 60% російських підприємств через санкції перейшли на китайську сировину та запчастини

Санкції змусили більшість російських промислових компаній замінити обладнання через брак запчастин та комплектуючих.

Такі висновки зробили в інституті Гайдара після моніторингу ринку.

Згідно з досліджень, 63% промислових підприємств перейшли на продукцію китайських виробників.

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Частину продукції 21% респондентів імпортують з ЄАЕС (Євразійський економічний союз) та 17% з Туреччини.

– Раніше, у 2022 році, опитування ІЕП (Інституту економічної промисловості) фіксували, що перехід на такі поставки з КНР є вимушеним і компанії віддали б перевагу європейським аналогам навіть за більші гроші, – йдеться у повідомленні.

В інституті Гайдара зазначили, що 23% респондентів і досі продовжують отримувати заборонені імпортні комплектуючі.

Підсанкційну сировину і матеріали не використовують 20% підприємств, машини та обладнання – 11%.

Російські виробники, у 2022 році зіткнулися не тільки з нестачею комплектуючих, а ще і з браком кадрів.

Джерело: Інститут Гайдара