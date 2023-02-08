РФ відправила до Туреччини з “рятувальною місією” Мартинова, який вчинив воєнні злочини в Україні

Російський військовий злочинець Данііл Мартинов прибув до Туреччини після серії нищівних землетрусів з “рятувальною місією” від Міністерства у справах надзвичайних ситуацій РФ.

Мартинов – це начальник охорони президента Чечні Рамзана Кадирова, брав участь у бойових діях в Україні, зокрема, воював у Бородянці.

У серпні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру Мартинову. За його наказом на Київщині кадирівці брали місцевих жителів у заручники, щоб використати цивільних як “живий щит” для російської армії.

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За даними українських видань, Мартинова московське керівництво відправило у закордонне відрядження як радника голови МНС Росії, однак насправді він цілком може виконувати завдання іншого характеру.

Ймовірно, що справжнім завданням російського найманця може бути вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, або стеження за деякими турецькими чиновниками, які впливають на підтримку України.

Водночас ЗМІ припускають, що аеромобільне угруповання “рятувальників” Росії під керівництвом Мартинова може здійснити у Туреччині диверсії.