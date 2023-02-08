Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

РФ відправила до Туреччини з “рятувальною місією” Мартинова, який вчинив воєнні злочини в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ відправила до Туреччини з “рятувальною місією” Мартинова, який вчинив воєнні злочини в Україні
Фото: СБУ

Російський військовий злочинець Данііл Мартинов прибув до Туреччини після серії нищівних землетрусів з “рятувальною місією” від Міністерства у справах надзвичайних ситуацій РФ.

Мартинов – це начальник охорони президента Чечні Рамзана Кадирова, брав участь у бойових діях в Україні, зокрема, воював у Бородянці.

У серпні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру Мартинову. За його наказом на Київщині кадирівці брали місцевих жителів у заручники, щоб використати цивільних як “живий щит” для російської армії.

Зараз дивляться

За даними українських видань, Мартинова московське керівництво відправило у закордонне відрядження як радника голови МНС Росії, однак насправді він цілком може виконувати завдання іншого характеру.

Ймовірно, що справжнім завданням російського найманця може бути вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, або стеження за деякими турецькими чиновниками, які впливають на підтримку України.

Водночас ЗМІ припускають, що аеромобільне угруповання “рятувальників” Росії під керівництвом Мартинова може здійснити у Туреччині диверсії.

Читайте
Внаслідок землетрусу в Туреччині попередньо загинуло 2 українців, ще 4 постраждало – МЗС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка