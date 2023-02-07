Лютий, 07 в 15:00

Танкери тіньового флоту Ірану почали перевозити російську нафту після того, як у грудні набули чинності нові західні санкції проти РФ. Посилення обмежень спонукало Кремль вдатися до тих же методів обходу санкцій, що й Тегеран.

Про це пише видання Financial Times. Так, 5 грудня набуло чинності ембарго Євросоюзу на експорт російської нафти морем, а також стеля ціни на “чорне золото” з РФ у $60 за барель.

Згідно з дослідженням FT, протягом останніх двох місяців щонайменше 16 суден іранського тіньового флоту почали відвантажувати російську сиру нафту. Раніше ці кораблі допомагали Тегерану порушувати санкції США.

Зараз дивляться – Ми бачили низку суден, залучених до торгівлі з Росією, які раніше займалися перевезенням іранських барелів, – повідомила виданню Світлана Лобачова, аналітик по танкерах EA Gibson у Лондоні. Аналіз видання свідчить, що обсяги російської нафти, яку перевозять судна з тіньового флоту, зросли з близько 3 млн барелів у листопаді минулого року до більш ніж 9 млн барелів у січні 2023-го. Журналісти ідентифікували кораблі, залучені до тіньового флоту Ірану, використовуючи список із 288 суден, на які американська організація United Against Nuclear Iran подала скарги за порушення санкцій до морських реєстрів і страхових компаній. Також використовувалися супутникові знімки й дані про переміщення суден. Читайте Санкції в дії. РФ втрачає понад $170 млн щодня через обмеження цін на нафту – Bloomberg Так звані кораблі-“примари” – це судна, які маскують свою приналежність та пересування, щоб обійти санкційні обмеження. Флотилії таких танкерів допомагають торгувати іранською та венесуельською нафтою попри санкції. За словами судноплавних брокерів та аналітиків, Росія заманювала власників танкерів та операторів преміальними ставками. Вони щонайменше на 50% перевищують ринкові, а в деяких випадках навіть на 100%. Через це “тіньове” перевезення нафти з РФ стає ще більш привабливим, ніж іранської. При цьому західні санкції проти Росії є менш обтяжливими, ніж санкції США щодо Ірану. Подібними кроками Москва намагається захистити від санкцій своє ключове джерело експортних доходів. Йдеться про такі санкції, як обмеження цін на нафту, встановлене країнами Великої сімки (G7). Через них дохід від російського експорту “чорного золота” помітно знизився порівняно з довоєнним рівнем. Один із брокерів повідомив FT, що в той час як деякі великі танкерні оператори уникають торгівлі російською нафтою, наприклад західні нафтові компанії та американські оператори, багато інших готові взяти участь, враховуючи пропоновані ставки та свободу дій. Деякі з кораблів, які зараз обслуговують російський маршрут, раніше вважалися частиною тіньового флоту РФ. За оцінками брокерів, до його складу входять близько 100 суден. Як відомо, 5 лютого набула чинності заборона на імпорт російських нафтопродуктів до Євросоюзу, зокрема, бензину, дизеля, гасу, нафти та мазуту. Читайте Флот старих танкерів і пошук тіньових ринків: як РФ збирається обходити нафтові санкції

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter