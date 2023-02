Від РФ вимагають повернути Курили та забратися з України: у Токіо відбувся загальнонаціональний з’їзд

Зараз дивляться

У ній також є звернення з вимогою повернути острови до складу Японії. У документі вперше з 2018 року було використано фразу “незаконна окупація”.

Видання зазначає, що форма заяви уряду є посиленням протидії Росії, яка продовжує своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який був присутній на з’їзді, сказав, що відновлення проєктів обміну на чотирьох островах, як “відвідування північних могил” (дозволяє колишнім жителям північних територій відвідувати могили без віз), є одним із головних пріоритетів в майбутніх відносинах Японії та РФ.

Він заявив, що дотримуватиметься курсу на вирішення територіального питання та укладення мирного договору.

У Токіо також відбувся мітинг біля посольства Росії. Його учасники кричали японською та російською мовами: Геть з північних територій! Поверніть наші острови!

A rally is being held in Tokyo demanding that the russian federation return the Japanese islands and withdraw its troops from Ukraine, Kyodo News reports. pic.twitter.com/KZWKsgozIQ

— FLASH (@Flash_news_ua) February 7, 2023