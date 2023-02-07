Від РФ вимагають повернути Курили та забратися з України: у Токіо відбувся загальнонаціональний з’їзд

У Японії 7 лютого відзначають щорічний День північних територій. З цієї нагоди у Токіо уряд провів загальнонаціональний з’їзд та ухвалив звернення з вимогою повернути Курильські острови у склад Японії.

Про це повідомляє японське видання 47news.jp.

Північними територіями у Японії називають нині окуповані Росією південні Курильські острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї.

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— З фактом того, що Радянський Союз незаконно окупував острови 77 років тому і що ця окупація триває донині, не можна миритися, – йдеться в ухваленій заяві на конференції.

У ній також є звернення з вимогою повернути острови до складу Японії. У документі вперше з 2018 року було використано фразу “незаконна окупація”.

Видання зазначає, що форма заяви уряду є посиленням протидії Росії, яка продовжує своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який був присутній на з’їзді, сказав, що відновлення проєктів обміну на чотирьох островах, як “відвідування північних могил” (дозволяє колишнім жителям північних територій відвідувати могили без віз), є одним із головних пріоритетів в майбутніх відносинах Японії та РФ.

Він заявив, що дотримуватиметься курсу на вирішення територіального питання та укладення мирного договору.

У Токіо також відбувся мітинг біля посольства Росії. Його учасники кричали японською та російською мовами: Геть з північних територій! Поверніть наші острови!

A rally is being held in Tokyo demanding that the russian federation return the Japanese islands and withdraw its troops from Ukraine, Kyodo News reports. pic.twitter.com/KZWKsgozIQ — FLASH (@Flash_news_ua) February 7, 2023

На автомобілях учасників акції, окрім японських, встановили українські прапори.

— Геть з України, — скандували в гучномовці.

Після поразки Японії у Другій світовій війні СРСР приєднав до своєї території острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї.

У 1956 році СРСР і Японія підписали мирну декларацію, згідно з якою після укладення мирного договору Японії мали передаватися Шикотан і Хабомаї. Але японська влада в наступні роки наполягала лише на поверненні всіх островів. Мирний договір досі не підписаний.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада заявила про підтримку Японії щодо її північних територій та визнала, що вони окуповані Росією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

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Пізніше того ж дня Зеленський підписав указ №692/2022, що підтверджує повагу суверенітету та територіальної цілісності Японії, зокрема її північних територій, які продовжують перебувати під окупацією РФ.

Джерело: 47 News