Землетрус у Туреччині: кількість загиблих сягнула 4,5 тис., з-під завалів дістали 8 тис. осіб
Кількість жертв унаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 4 544 осіб, а 26 721 особа дістала поранення.
Про це пише Gazete Duvar із посиланням на дані Президії з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Туреччини та обсерваторії Канділлі.
Крім постраждалих від землетрусу, кількість зруйнованих будівель досягла 5 775.
У зв’язку із землетрусом у Туреччині було оголошено національну жалобу на тиждень.
Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що понад 8 тис. осіб було витягнуто з-під завалів у Туреччині. Водночас близько 380 тис. осіб знайшли притулок у державних притулках або готелях, інші туляться в торгових центрах, на стадіонах, у мечетях і громадських центрах пише The Guardian.
Associated Press повідомляє, що багато людей пишуть у соціальних мережах із проханням про допомогу близьким, які, як припускають, опинилися під завалами.
Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu з посиланням на представників міністерства внутрішніх справ заявило, що всі дзвінки “ретельно збирають”, а інформацію передають пошуковим групам.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 13 млн осіб із 85-мільйонного населення країни так чи інакше постраждали.
Ердоган оголосив надзвичайний стан у 10 провінціях, щоб впоратися із ситуацією. Туреччина заявила, що дозволить в’їзд автомобілів з гуманітарною допомогою тільки в найбільш постраждалі провінції Кахраманмараш, Адияман і Хатай, щоб прискорити роботу.
Туреччина має велику кількість військ у прикордонному з Сирією регіоні та доручила військовим надати допомогу в рятувальних роботах, включно зі встановленням наметів для безхатченків і польового госпіталю в провінції Хатай. Міністр оборони Хулусі Акар повідомив, що в Анкарі було розгорнуто бригаду з надання гуманітарної допомоги та вісім військових пошуково-рятувальних груп.