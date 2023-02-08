Кількість жертв унаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 4 544 осіб, а 26 721 особа дістала поранення.

Про це пише Gazete Duvar із посиланням на дані Президії з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Туреччини та обсерваторії Канділлі.

Крім постраждалих від землетрусу, кількість зруйнованих будівель досягла 5 775.

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У зв’язку із землетрусом у Туреччині було оголошено національну жалобу на тиждень.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що понад 8 тис. осіб було витягнуто з-під завалів у Туреччині. Водночас близько 380 тис. осіб знайшли притулок у державних притулках або готелях, інші туляться в торгових центрах, на стадіонах, у мечетях і громадських центрах пише The Guardian.

Associated Press повідомляє, що багато людей пишуть у соціальних мережах із проханням про допомогу близьким, які, як припускають, опинилися під завалами.

Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu з посиланням на представників міністерства внутрішніх справ заявило, що всі дзвінки “ретельно збирають”, а інформацію передають пошуковим групам.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 13 млн осіб із 85-мільйонного населення країни так чи інакше постраждали.

Ердоган оголосив надзвичайний стан у 10 провінціях, щоб впоратися із ситуацією. Туреччина заявила, що дозволить в’їзд автомобілів з гуманітарною допомогою тільки в найбільш постраждалі провінції Кахраманмараш, Адияман і Хатай, щоб прискорити роботу.

Туреччина має велику кількість військ у прикордонному з Сирією регіоні та доручила військовим надати допомогу в рятувальних роботах, включно зі встановленням наметів для безхатченків і польового госпіталю в провінції Хатай. Міністр оборони Хулусі Акар повідомив, що в Анкарі було розгорнуто бригаду з надання гуманітарної допомоги та вісім військових пошуково-рятувальних груп.