Лютий, 08 в 10:05

У Туреччині кількість жертв двох руйнівних землетрусів з епіцентром у провінції Кахраманмараш сягнула 6 234 загиблих, ще 37 011 людей дістали поранення.

Це останні дані Управління з ліквідації наслідків НС при уряді Туреччини (AFAD), повідомляє Anadolu.

Внаслідок землетрусу постраждали турецькі провінції Кахраманмараш, Газіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адияман, Османієйє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елязиг. Тут на три місяці оголосили надзвичайний стан

Зараз дивляться Для постраждалих, які втрати житло, встановлено 50 818 наметів. У пошуково-рятувальній операції беруть участь 79 110 людей. У Сирії, за даними Al Jazeera, кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 1 293 осіб, кількість постраждалих – до 3 411. Два землетруси магнітудою понад 7 балів сталися на південному сході Туреччини та північному заході Сирії 6 лютого. В Туреччині оголошено семиденну жалобу. Читайте З’явилися супутникові знімки з наслідками землетрусу у Туреччині Джерела: Anadolu, Al Jazeera

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter