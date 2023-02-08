Лютий, 08 в 15:52

Росія програє у війні проти України, і це змінить світ. Про це під час виступу у парламенті Великої Британії заявив президент України Володимир Зеленський.

— Ми завжди будемо брати гору над злом. Це в основі наших і ваших традицій. Але щойно старе зло переможено, нове намагається підняти голову… Але ми знаємо: свобода – переможе, ми знаємо, що Росія – програє, – сказав Зеленський, якому зала парламенту аплодувала стоячи.

Президент наголосив, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ довго потребував.

— Британія йде разом з нами до найбільшої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після перемоги будь-який агресор – великий чи малий – знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок, – додав він.

Президент подякував Британії за потужну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Він, зокрема, згадав експрем’єра Британії Бориса Джонсона, який об’єднав вільний світ довкола нашої держави тоді, коли це здавалося неможливим.

Зеленський підкреслив, що Британія залишається вірною своїм принципам, та наголосив, що на початку Другої світової війни Лондон одразу став на бік добра, так само, як Британія зробила це і зараз.