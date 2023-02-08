Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу уряду Польщі пускових установок M142 HIMARS і відповідного обладнання на суму 10 $млрд.

Про це йдеться в повідомленні Агентства США зі співробітництва в галузі оборонної безпеки.

Агентство вже надало необхідну сертифікацію, що повідомляє Конгрес США про можливий продаж.

Зараз дивляться

Reuters зазначає, що Варшава активно витрачає кошти на модернізацію своїх збройних сил, одночасно передаючи старішу зброю сусідній Україні для боротьби з російським вторгненням.

За даними американського агентства, Польща запросила закупити:

вісімнадцять 18 пускових установок M142 HIMARS;

468 комплектів модуля заряджання пускової установки HIMARS;

45 армійських тактичних ракетних комплексів ATACMS;

461 снаряд GMLRS-AW;

521 снаряд GMLRS-U;

і 532 снаряди GMLRS-ER AW.

Також до пакета продажу включено:

недорогі тренувальні ракети зменшеної дальності;

допоміжне обладнання;

засоби зв’язку;

запасні та ремонтні частини;

випробувальні комплекти;

батареї;

портативні комп’ютери;

публікації та технічні дані;

проектування об’єктів;

навчання та оснащення персоналу;

підтримка системної інтеграції;

групи забезпечення якості та група технічної допомоги на місцях;

послуги інженерно-технічного персоналу уряду США та підрядників;

навчання;

датчики;

та інші пов’язані елементи логістики та підтримки програми.

– Загальна кошторисна вартість становить $10 млрд, – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що основним підрядником буде американська компанія Lockheed Martin.

Раніше Сполучені Штати відхилили прохання України про постачання ракет ATACMS, і, зазначається, що Польщі не буде дозволено передавати їх Україні без дозволу США, зазначає Reuters.

Наприкінці травня 2022 року міністр оборони Польщі казав Маріуш Блащак надіслав лист-запит до США, за яким Варшава має намір придбати у Вашингтона близько 500 HIMARS.