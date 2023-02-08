Лютий, 08 в 0:55

Ситуація на місцях після землетрусу магнітудою 7,8, що сколихнув Туреччину і Сирію в понеділок, є “більш катастрофічною” в Сирії.

Про це пише CNN із посиланням на слова Бачира Тажалдіна, директора фонду Сирійсько-американського медичного товариства (SAMS) у Газіантепі, Туреччина.

– Це катастрофічна ситуація як у Туреччині, так і в Сирії, хоча в Сирії вона більш катастрофічна, – сказав доктор Тажалдін.

За його словами, більш ніж десятирічний конфлікт на півночі Сирії призвів до “поганої економічної ситуації”, що робить дуже важким реагування на поточну кризу.

Зараз дивляться На відміну від цього, “ситуація в Туреччині координується через дуже добре влаштований уряд”, – пояснив він, додавши, що в північній Сирії “більшість послуг надають неурядові організації” через відсутність довгострокових інвестицій у раннє відновлення та інфраструктуру. Наразі північно-західна Сирія, яка постраждала від землетрусу, зазнає труднощів через громадянську війну в країні. Деякі райони, включно з Ідлібом, досі контролюються антиурядовими повстанцями. – Учора (на півночі Сирії, – Ред.) ми евакуювали два пологові будинки через фізичний вплив землетрусу на інфраструктуру, – додав Тажалдін. Наразі відомо, що кількість загиблих унаслідок катастрофічного землетрусу, що стався в понеділок, перевищила 7,8 тис. осіб. Підтверджено, що в Туреччині загинули 5 894 людини, а в Сирії загинули 1 932 людини, що загалом становить 7 826 загиблих. Є побоювання, що кількість загиблих невблаганно зростатиме, і, за оцінками чиновників Всесвітньої організації охорони здоров’я, може загинути до 20 тис. осіб. Читайте Внаслідок землетрусу в Туреччині попередньо загинуло 2 українців, ще 4 постраждало – МЗС

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