Зеленського зустріли як героя: ЗМІ про візит президента України до Британії

Лютий, 08 в 21:02

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого виступив у Вестмінстерському палаці, де відбуваються засідання британського парламенту.

У своїй промові він подякував Британії за потужну підтримку України, наголосивши, що свобода переможе, а Росія програє. Президент закликав продовжувати запроваджувати санкції проти РФ, доки агресор не буде позбавлений можливості фінансувати війну.

Також він подарував спікеру Палати громад серу Ліндсі Гойлу шолом українського пілота.

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Візит та перебування Володимира Зеленського у Лондоні британські медіа висвітлювали з поміткою Breaking News. Факти ICTV зібрали, що писали ЗМІ про поїздку українського президента.

Американська газета The New York Times пише, що Зеленського у Британії зустріли як героя.

— Коли він прибув до аеропорту Станстед, його зустрів обіймами прем’єр-міністр Ріші Сунак, який поспілкувався з ним на Даунінг-стріт, 10. Після виступу перед парламентом він мав аудієнцію у короля Чарльза III у Букінгемському палаці.

Видання називає “драматичним жестом” подарунок шолома одного з українських пілотів-асів ВПС спікеру Палати громад Ліндсі Гойлу. На шоломі містився напис: Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб захистити її.

І хоча США та Британія поки що не наважуються відповісти на заклик щодо винищувачів, британський прем’єр Ріші Сунак оголосив, що британські пілоти почнуть навчати своїх українських колег керувати бойовими літаками НАТО. Газета пише, що це свідчить про те, що Британія принаймні відкриває двері для постачання літаків у майбутньому.

Інша американська газета The Washington Post вказує на те, що візит Зеленського у Британію транслювався наживо телеканалом BBC, починаючи з аеропорту, де приземлився літак Королівських ВПС з українським президентом на борту.

Видання відзначає кілька деталей з промови президента у парламенті.

— У своєму зверненні до парламенту Зеленський сказав: “У Британії король — пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС — король”. У 1970-х Чарльз навчався на пілота реактивного літака Королівських ВПС.

Газета цитує заступника гендиректора військового аналітичного центру RUSI Малкольма Чалмерса, який сказав, що пропозиція про навчання українських пілотів є “важливим сигналом”, адже “навчити пілота винищувача набагато складніше, ніж водія танка, і про це не варто забувати”.

Приїзд Зеленського здійснив безпосередній вплив на політику Великої Британії, пише тамтешня газета The Independent.

Зазначається, що Ріші Сунак, який раніше виключав відправку літаків як “недоцільну”, звернувся до міністра оборони Бена Воллеса з проханням дослідити, “які реактивні літаки ми можемо відправити”.

Газета пише, що український лідер використав своє історичне звернення до парламенту, щоб підштовхнути Британію та західних союзників на передання бойових літаків.

— Два роки тому я вийшов з парламенту, подякувавши вам за смачний англійський чай. Сьогодні я піду з парламенту, заздалегідь подякувавши всім за потужні англійські літаки, – наводить газета окремо цитату з виступу президента.

Зазначається, що Зеленський отримав бурхливі та неодноразові аплодисменти від депутатів у Вестмінстер-Голі, коли він подякував Британії за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Політичний редактор BBC Кріс Мейсон написав, що переповнений Вестмінстерський зал готовий був у будь-який момент аплодувати лідеру, який став обличчям і голосом своєї країни.

— Але президент Зеленський приїхав сюди з конкретним проханням, приперченим потужною риторикою, – пише він.

Україна хоче мати британські винищувачі. Саме так зараз визначається підтримка, окрім вигуків і плескань парламентарів. Мейсон пише, що наразі мають постати очевидні питання: скільки літаків потрібно і чи дасть їх Україні Британія.

Борис Джонсон сказав, що це має статися. Ріші Сунак каже, що Британія навчатиме українських пілотів, щоб вони могли керувати винищувачами НАТО. Мейсон вказує на те, що Сунак змінив риторику, адже раніше висловлював скептицизм щодо підготовки українських пілотів.

Кореспондент французького телеканалу France 24 Бенедикт Павіо зазначає, що Зеленський висловив “дуже чітке прохання” Великій Британії і що його виступ вразив законотворців.

Павіо каже, що головним меседжем президента України у промові перед британськими законодавцями було те, що він назвав сучасними літаками.

Хоча Британія не бере на себе зобов’язань надсилати Україні винищувачі, вона оголосила про плани розпочати навчання українських пілотів винищувачів.