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Зеленський на брифінгу у Британії обійняв журналістку та пожартував про погану охорону

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Скріншот

Під час спільної пресконференції з Ріші Сунаком у Дорсеті президент Володимир Зеленський обійняв українську журналістку. 

Кореспондентка української служби ВВС, перш ніж поставити питання, привіталася із президентом України рідною мовою та пожартувала, що хотіла б його обійняти.

Ці слова розчулили Зеленського. Тоді він вийшов у зал та обійняв журналістку, пожартувавши про погану охорону – сміявся весь зал.   

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Коли Зеленський повернувся за свою трибуну, журналістка звернулася до прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака, та поцікавилася, чи очистить він репутацію Лондона, який все ще відмиває російські гроші.

Сунак відповів, що як канцлер він ввів у дію “найширший і найперспективніший” пакет санкцій проти Росії.

– Колись я був міністром фінансів, і ми запровадили, ймовірно, наймасштабніші та перспективні санкції з усіх країн, – прокоментував Сунак.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон із робочим візитом. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, а також відвідав Букінгемський палац та зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

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Джерело: ВВС
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