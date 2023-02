Зеленський на брифінгу у Британії обійняв журналістку та пожартував про погану охорону

Під час спільної пресконференції з Ріші Сунаком у Дорсеті президент Володимир Зеленський обійняв українську журналістку.

Кореспондентка української служби ВВС, перш ніж поставити питання, привіталася із президентом України рідною мовою та пожартувала, що хотіла б його обійняти.

Ці слова розчулили Зеленського. Тоді він вийшов у зал та обійняв журналістку, пожартувавши про погану охорону – сміявся весь зал.

In a surprise move President Zelensky hugs a journalist from BBC Ukraine during his press conference with Rishi Sunak. pic.twitter.com/DKXgxGaF32

— TalkTV (@TalkTV) February 8, 2023