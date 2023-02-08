Зеленський на брифінгу у Британії обійняв журналістку та пожартував про погану охорону

Лютий, 08 в 21:50

Під час спільної пресконференції з Ріші Сунаком у Дорсеті президент Володимир Зеленський обійняв українську журналістку.

Кореспондентка української служби ВВС, перш ніж поставити питання, привіталася із президентом України рідною мовою та пожартувала, що хотіла б його обійняти.

Ці слова розчулили Зеленського. Тоді він вийшов у зал та обійняв журналістку, пожартувавши про погану охорону – сміявся весь зал.

Зараз дивляться

In a surprise move President Zelensky hugs a journalist from BBC Ukraine during his press conference with Rishi Sunak. pic.twitter.com/DKXgxGaF32 — TalkTV (@TalkTV) February 8, 2023

Коли Зеленський повернувся за свою трибуну, журналістка звернулася до прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака, та поцікавилася, чи очистить він репутацію Лондона, який все ще відмиває російські гроші.

Сунак відповів, що як канцлер він ввів у дію “найширший і найперспективніший” пакет санкцій проти Росії.

– Колись я був міністром фінансів, і ми запровадили, ймовірно, наймасштабніші та перспективні санкції з усіх країн, – прокоментував Сунак.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон із робочим візитом. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, а також відвідав Букінгемський палац та зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.