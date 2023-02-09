Лютий, 09 в 18:52

Іран, ймовірно, модифікує свої ударні безпілотники Shahed (Шахед), які постачає Росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним об’єктам в Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на висновки розслідування британської організації Conflict Armament Research (CAR).

Іран передав РФ уже сотні безпілотників для використання у повномасштабній війні проти України. Агресор використовує їх для завдання руйнівних ударів, зокрема по енергетичних об’єктах, намагаючись залишити українців без води, тепла та електрики під час зими.

Зараз дивляться

Британська слідча організація CAR спільно з українськими військовими дослідила вцілілу боєголовку іранського дрона Shahed-131. Дрон був збитий у районі Одеси в жовтні 2022 року, і боєголовка не розірвалася.

Аналітики CAR дійшли висновку, що боєголовка довжиною менш ніж метр була поспіхом модифікована “погано підігнаними один до одного шарами з десятків дрібних металевих фрагментів”, які під час удару розлітаються на велику відстань. Окрім осколків, по колу бойової частини безпілотника були виявлені 18 дрібніших “зарядів”, які під впливом вибухової хвилі можуть пробивати броню та створювати ефект вибуху “на 360 градусів”.

Експерти наголошують, що накопичення подібних елементів у дроні суттєво збільшує здатність боєголовки знищувати енергетичні цілі: електростанції, розподільні мережі, лінії електропередачі, а також великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах.

– Таке враження, ніби вони подивилися на готову боєголовку і запитали: Як ми можемо зробити її ще більш руйнівною? – зазначив у коментарі каналу Демієн Сплітерс, один із дослідників боєголовки.

Він пояснив, що боєголовки, призначені для ураження бойових цілей (танків чи артилерії), можуть мати іншу конструкцію, з фронтальним кумулятивним зарядом, який використовується для більш концентрованих цілей.

А бойова частина дрона, досліджена CAR, має радіальний кумулятивний ефект для збільшення площі ураження.

Сплітерс додав, що вивчення боєголовки Shahed-131 допомогло аналітикам краще зрозуміти, як Іран виробляє свої безпілотники.

– Лунало багато припущень, що, можливо, ця вибухівка була дуже примітивною, дешевою та простою. Але при вивченні боєголовки стає зрозуміло, що було докладено багато зусиль, щоб переконатися, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі, – заявив експерт.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вже використала близько 660 іранських дронів-камікадзе Шахед (із 1 750 передбачених контрактом) і чекає на нову партію від Ірану.