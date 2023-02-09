Чотири ключові запити: про що Зеленський говоритиме з лідерами ЄС у Брюсселі

Лютий, 09 в 12:15

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні відвідав Велику Британію та Францію, сьогодні, 9 лютого, прибув до Брюсселю, де “домагатиметься від лідерів ЄС надання більшої кількості зброї та швидкого початку переговорів про членство в Євросоюзі”.

Про це пише видання Euractiv, аналізуючи візит українського лідера.

Зеленський виступить в Європарламенті, а також матиме двосторонні зустрічі з лідерами ЄС та відвідає штаб-квартиру НАТО.

Зараз дивляться

– Передусім очікується, що українська сторона наполягатиме на загальній підтримці країнами-членами ЄС прискорення поставок зброї перед ймовірним весняним наступом Росії, – пише видання з посиланням на українського чиновника.

Йдеться зокрема про далекобійну артилерію, винищувачі та прискорення постачання бойових танків.

Також, ймовірно, обговорюватимуться нові санкції проти Росії, щодо Росатому через захоплення Запорізької АЕС.

Окрім того, можливо, говоритимуть про прискорення початку переговорів щодо членства України в ЄС.

– Ще одним пунктом порядку денного Зеленського в Брюсселі буде прохання до лідерів ЄС про підтримку його формули миру – плану з десяти пунктів, який, на думку Києва, може створити нову глобальну архітектуру безпеки, – підсумував автор публікації.

Читайте Зеленський прибув до Брюсселя разом із Макроном

Напередодні в Парижі Володимир Зеленський закликав якнайшвидше надати Україні важке озброєння і літаки, бо від цього залежить, коли повернеться мир у Європі.

Джерело: Euractiv