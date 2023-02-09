Польща готова надати винищувачі Україні, але не буде першою – Моравецький

Лютий, 09 в 13:36

Польща готова передати Україні винищувачі, проте спочатку це мають зробити країни НАТО, які мають більше бойових літаків.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 9 лютого на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

– Наша позиція однозначна. Можемо діяти тільки спільно в рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, ми не будемо першими, хто надасть винищувачі, але, напевно, будемо позитивно відповідати на це, – пояснив глава польського уряду.

За його словами, у Польщі недостатньо винищувачів, тому вона замовила нові F-35.

Зараз дивляться

В МЗС Польщі закликали західних лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 17 по 19 лютого, не просто обговорити можливість передання винищувачів Україні, а й ухвалити відповідне рішення.

Щодо танків, то раніше у Польщі заявили, що готові передати не лише німецькі Leopard, а й 60 модернізованих танків, зокрема 30 PT-91.

Джерело: Європейська правда