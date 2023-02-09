Лютий, 09 в 14:22

Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон і Париж, а сьогодні, 9 лютого, у Брюсселі він має намір підштовхнути лідерів Євросоюзу до збільшення кількості важкого озброєння, що поставляється, для боротьби з Росією і до швидкого початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Цьогорічна поїздка Зеленського – це другий візит за кордон президента України з початку війни. У грудні 2022 року він відвідав Вашингтон.

Факти ICTV дізнались, що пишуть західні ЗМІ про візит українського президента до Лондона та Парижа.

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Загальноєвропейське агентство Euractiv зазначає, що у Лондоні Зеленський отримав від прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака обіцянку навчати українських пілотів літати на новітніх винищувачах НАТО.

А президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної зустрічі у Єлисейському палаці пообіцяли всебічну підтримку України.

За словами Зеленського, Франція та Німеччина мають потенціал змінити правила гри.

– Чим раніше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти – сучасні літаки (…), тим швидше закінчиться ця російська агресія, – рішуче заявив президент України.

Щодо візиту Володимира Зеленського до Брюсселя, то очікується, що він попросить країни-члени ЄС прискорити постачання озброєнь перед прогнозованим новим масштабним наступом Росії.

Україна все більше потребує далекобійної артилерії та всіх видів артилерійських боєприпасів. Також потрібно прискорити передачу танків.

А ще ЗСУ потрібні сучасні бойові літаки.

Британське видання The Guardian зазначає, що візит президента України Володимира Зеленського до Лондона вказує на те, що Велика Британія є важливим геополітичним гравцем у світі.

До річниці вторгнення Росії в Україну залишилося лише 15 днів. І як заявляють західні та українські військові, РФ готує новий масштабний наступ. Тому Зеленському важливо тримати війну в центрі уваги західних умів.

Зеленський відчув, що увага світу до України слабшає. Тому його порядок денний пов’язаний не стільки з самою війною, скільки з тим, як її сприймають у світі. Його місія полягає у тому, щоб змусити вільний світ “пережити” цю війну так само як Україна.

Стоячи поруч зі спікерами Палати лордів та громад, послання Зеленського було простим: Не забувайте про Україну чи цю війну в Європі.

Під час свого візиту Володимир Зеленський попросив бойові літаки для України чи як він назвав крилами для волі.

На практиці Велика Британія не має літаків, які потрібні Зеленському. Але прем’єр Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство забезпечить навчання українських пілотів.

Американське видання The New York Times пише, що Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні та в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем зосередив увагу на проханні дати Україні більше далекобійного озброєння, артилерійських снарядів та новітніх літаків.

Щодо поїздки Зеленського до Брюсселя, то питання про військову допомогу, напевне, не обговорюватиметься з лідерами ЄС. Президент України, можливо, говоритиме про вступ нашої країни до Євросоюзу.

Зеленський хоче, щоб цей процес пішов швидше, частково для того, щоб зберегти національне почуття українців прагнення світлого майбутнього.

Слова Зеленського підштовхнули Велику Британію до розгляду питання про виправлення винищувачів до України, пише Financial Times.

У світі вирують дебати про те, наскільки далеко Захід має зайти у наданні озброєння Україні.

Зеленський під час візиту до Лондона подякував Британії за її роль в умовляннях інших союзників надати додаткову підтримку українським збройним силам.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство сповнене рішучості зробити так, щоб народ України міг перемогти російську агресію.

– Настав час дати українцям додаткове озброєння, необхідне їм для перемоги над Путіним та відновлення миру в Україні. Це означає ракети більшої дальності та артилерію. Це означає більше танків. Йдеться про літаки. У нас понад 100 літаків Typhoon. У нас понад 100 танків Challenger 2. Найкраще застосування будь-якої з цієї техніки — використовувати її зараз для захисту українців, заявив Сунак.

Але Велика Британія спробувала виправдати очікування того, що її винищувачі Eurofighter Typhoon можна буде відправити в Україну, заявивши, що це складні механізми, а на підготовку пілота може піти кілька років.