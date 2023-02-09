Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС
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Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів держав Європейського Союзу, який проходить у Брюсселі.
Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.
Глава держави поспілкувався з європейськими лідерами – усі разом сфотографувалися.
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Потім президент України вирушив до зали засідань, де має виголосити промову.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 лютого, у Брюсселі президент Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Перед європарламентарями він заявив, що Україна неодмінно стане членом Євросоюзу.
За його словами, для України шлях до Європи – це шлях додому.