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Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів держав Європейського Союзу, який проходить у Брюсселі.

Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Глава держави поспілкувався з європейськими лідерами – усі разом сфотографувалися.

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Потім президент України вирушив до зали засідань, де має виголосити промову.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 лютого, у Брюсселі президент Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Перед європарламентарями він заявив, що Україна неодмінно стане членом Євросоюзу.

За його словами, для України шлях до Європи – це шлях додому.

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