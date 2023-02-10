Майже всі біженці працездатного віку з України знайшли роботу в Польщі – дослідження

Лютий, 10 в 20:57

Майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

Про це свідчать дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Зокрема, міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг повідомила, що з початку війни близько 900 тис. біженців з України були працевлаштовані в Польщі на спрощених умовах.

Зараз дивляться

– Робота та можливості заробітку дають біженцям відчуття гідності, стабільності та безпеки, – заявила вона.

За офіційними даними, з початку війни близько 1,5 млн біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Польщі, який відкриває, зокрема, спрощений доступ до ринку праці.

Враховуючи велику кількість дітей у цій групі (близько 500 тис.), експерти EWL дійшли висновку, що майже всі біженці працездатного віку знайшли роботу. У більшості випадків вона не відповідає фактичному рівню освіти громадян України та отриманій раніше професійній кваліфікації.

– Перший етап підтримки біженців з України позаду. Зараз настав час для подальших викликів і дій щодо розумної дерегуляції трудового законодавства та правил проживання в Польщі з точки зору доступу мігрантів до суспільних благ, децентралізації фінансової допомоги для суб’єктів, які допомагають біженцям з України, а також подальшої цифровізації процесів легалізації для іноземців, які підтримують польську економіку та мають реальний вплив на зростання ВВП Польщі, – сказав операційний директор Міграційної платформи EWL Рафал Мруз.

На думку експертів, на наступному етапі підтримки біженців, після надання першої роботи, необхідно забезпечити можливість для розвитку – вивчення польської мови та професійне навчання.

– Це в інтересах українських громадян, польської економіки, але також і української економіки. До війни грошові перекази економічних мігрантів становили до 8% ВВП України, – зазначив речник EWL Анатолій Зимнін.

Опитування показує, що понад 80% біженців заявляють, що повернуться в Україну в довгостроковій або короткій перспективі.

Серед тих, хто планує залишатися в Польщі довше, найбільшу групу становлять висококваліфіковані спеціалісти (22%), працівники сфери послуг (16%), робітники та техніки (14%), вчителі та працівники сфери освіти (12%), продавці, службовці та торгівля (10%).

Згідно з підсумками дослідження, майже в шість разів більше біженців з України знайшли роботу в Польщі, ніж у Німеччині.