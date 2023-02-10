Насправді то був супермен: соцмережі вибухнули мемами після прольоту ракет РФ над Румунією

Лютий, 10 в 18:07

Україна заявила, що дві російські ракети залетіли в повітряний простір Молдови та Румунії, яка є країною-членом НАТО, під час чергової масової атаки по різних українських містах.

Інформацію про це підтвердили президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і речник Повітряних сил Юрій Ігнат з посиланням на відповідні радіолокаційні дані.

Зокрема, за словами Залужного, дві російські крилаті ракети Калібр здійснили перетин державного кордону України з Молдовою 10 лютого о 10:18, а вже о 10:33 – небо Румунії, згодом повернувшися до України у точці перетину кордонів трьох держав. Згідно з заявою, ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

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Водночас у Міністерстві оборони Румунії, яка є членом НАТО, заявили, що начебто ракети пролетіли за 35 км від кордону в найближчій точці. У МО країни не підтвердили інформацію, обіцяючи надати оновлені дані пізніше.

Проте речник Повітряних сил заявив, що Україна має радіолокаційні дані, а НАТО також мають можливість спостерігати за ситуацією. За його словами, Росія вже не вперше перетинає кордон іншої країни, але державу НАТО – вперше.

– Є радіолокаційні дані, засоби об’єктивного контролю, країни-члени НАТО теж спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали, які це підтверджуватимуть. Я думаю, що будуть надані певні матеріали з тих систем і радарів щодо того, де було помічено ці ракети. Тому що не вперше Росія провокує так, – зазначив він.

Ігнат додав, що воїни ЗСУ мали можливість збити ракети, які увійшли у повітряний простір Румунії та Молдови, однак вирішили утриматися від цього кроку через ризики для населення іншої країни.

– Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен це зупинити, – вважає президент Зеленський.

Користувачі соціальних мереж вже почали жартувати про ракети у Румунії, зазначавши, що там знову “висловлять рішуче занепокоєння”. Факти ICTV зібрали підбірку мемів.