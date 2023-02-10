Пентагон планує відновити надсекретні програми в Україні – WP

Лютий, 10 в 18:45

Пентагон просить Конгрес США відновити фінансування двох надсекретних програм в Україні, призупинених перед вторгненням Росії минулого року.

Про це повідомляє газета The Washington Post із посиланням на слова нинішніх та колишніх американських чиновників.

У разі схвалення цей крок дозволить американським підрозділам спеціальних операцій залучати українських оперативників для спостереження за переміщеннями російських військ і протидії дезінформації.

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Повідомляється, що рішення навряд чи відбудеться до осені. Представники оборонного відомства готують пропозицію, яку американські законодавці зможуть розглянути найближчими місяцями, коли почнеться робота над законопроєктом Пентагону про політику та фінансування наступного року.

У разі успіху ці таємні програми можуть відновитися вже у 2024 році, хоча досі незрозуміло, чи дозволить адміністрація Байдена американським спецпризначенцям повернутися в Україну для управління цими операціями.

Жоден військовий США не діє в Україні з початку повномасштабної війни окрім невеликої групи, яка охороняє посольство в Києві.

У Конгресі кажуть, що важко передбачити результат, враховуючи, що республіканці розділилися у питанні великих витрат на допомогу Україні. Інші стверджують, що такі програми мають відносно невеликі витрати — $15 млн на рік для такої діяльності в усьому світі.

— Військові хочуть якомога швидше відновити таємну діяльність в Україні, щоб відносини, які важко було збудувати, не були втрачені під час затяжної війни, – сказав тризірковий генерал у відставці Марк Шварц, який керував спеціальними операціями США в Європі.

Він пояснив, що коли подібні речі “зупиняють через масштаби конфлікту”, то втрачається доступ, що означає “втрату інформації і розвідданих про те, що насправді відбувається в конфлікті”.

Американські сили спеціального призначення, використовуючи подібне фінансування, вже багато років платять обраним іноземним військовим і воєнізованим формуванням на Близькому Сході, в Азії і Африці, використовуючи їх як “заміну” у контртерористичних операціях проти “Аль-Каїди”, “Ісламської держави” і пов’язаних з ними груп.

Нові такі програми на зразок тих, які працювали в Україні, вважаються формою “нерегулярних методів війни”. Вони націлені проти ворогів, таких як Росія і Китай, але без вступу у відкритий конфлікт.

Критики, включно з деякими у Капітолії, кажуть, що така діяльність ризикує залучити США до більш прямої ролі у війні в Україні.

Втім, представники оборонного відомства наголошують, що на відміну від масштабніших і відкритіших зусиль Пентагону озброїти українську армію, таємні програми не підвищують бойові можливості України. Оскільки залучені оперативники та їхні керівники з США будуть обмежені виконанням, не пов’язаним з насильством.