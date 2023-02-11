США збили невідомий повітряний об’єкт над Аляскою – Білий дім

Лютий, 10 в 22:57

У п’ятницю, 10 лютого, американські військові збили невідомий об’єкт, який летів над Аляскою.

Про це під час брифінгу повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Об’єкт летів на висоті 40 тис. футів (12 тис. м) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності й за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об’єкт, що вони і зробили, – сказав він.

Об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США.

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Більш детальної інформації про те, кому належить об’єкт і як він опинився у повітряному просторі США, Кірбі не надав.

Нагадаємо, що минулого тижня США збили китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат).

У момент збиття куля пролітала над Атлантичним океаном на схід від штату Південна Кароліна.